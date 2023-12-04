İstanbul'da hissedilen depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu! Marmara'da 3 dakika arayla 2 deprem...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 10.42'de yaşanan depremin derinliği 8.98 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin hemen ardından 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Diğer yandan konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı, AFAD ve valiliklerden açıklamalar üst üste geldi. İstanbul'da deprem son dakika detayları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
3 DAKİKA SONRASINDA BİR DEPREM DAHA
Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-04
Saat:10:42:20 TSİ
Enlem:40.42694 N
Boylam:28.83194 E
Derinlik:8.98 km
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
"YIKIM HABERİ ALMADIK"
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir şey yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık. AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik." dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
"OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "10.42'de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.
"ARTÇILAR OLABİLİR"
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Sahada taramalarımız devam ediyor. Marmara'da meydana geldi ve çevre illerde ciddi şekilde hissedildi. Vatandaşlarımız sakin kalmalı ve panik yapmamalı. Deprem 10-15 saniye sürdü. Orta büyüklükte bir deprem yaşadık, hissedilebilir ama hasar yapmaması gerekir. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Artçı depremleri vatandaşlarımız hissedebilir. Gemlik fayı Gemlik Körfezi'ni kat eden bir fay hattı. Marmara'da önemli fay katlarından biri. Burada bir kırılma gerçekleşti. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizde 5 ve üzerinde deprem üretme riski olan çok sayıda var. Depremin nerede olacağına dair tartışmaları tartışmak yerine kendimizi ve şehirlerimizi depreme hazırlamalıyız. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yapılar var. Marmara sismik anlam dünyanın en iyi izlenen noktalarından birisi ve sürekli olarak AFAD merkezinden izleniyor. Çok sayıda riskli bina var ve bunların bir an önce dönüşmesi gerekiyor." dedi.
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