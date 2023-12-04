İETT şoförüne ’yol vermedin’ saldırısı! O söz sonrası çileden çıktı

Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı. İETT şoförü de frene basınca şahıslar, otobüse tekme attı. Şahıslarla arasında çıkan tartışmada şoför, "Tamam kardeşim kusura bakma, sizde plajda yürür gibi yürümeyeceksiniz hatırlatayım" dedi.