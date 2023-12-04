İETT şoförüne 'yol vermedin' saldırısı! O söz sonrası çileden çıktı
Sarıyer'de yaya geçidinde vatandaşa yol vermeyen İETT otobüsü şoförü saldırıya uğradı. "Plajda yürür gibi yürümeyin" sözüyle iyice öfkelenen şahıslar, şoföre yumruklarla saldırarak burnunu kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı. İETT şoförü de frene basınca şahıslar, otobüse tekme attı. Şahıslarla arasında çıkan tartışmada şoför, "Tamam kardeşim kusura bakma, sizde plajda yürür gibi yürümeyeceksiniz hatırlatayım" dedi.
Şahısların cevap vermesi üzerine şoför camdan kafasını çıkartarak, "Yürü git be, terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.
"PLAJDA YÜRÜR GİBİ YÜRÜMEYİN"
Bu sözünün ardından şahıslardan biri İETT şoförünün yüzüne dışarıdan yumruk attı. Yüzünü darbe alan şoför ayağa kalkarak karşılık vermeye çalışırken, içerideki bir yolcu ise "yapmayın beyler" diyerek tarafları ayırmaya çalıştı.
Küfürleşmelerin yaşanması üzerine saldırganlar, içeriye girerek şoförü daha fazla darp etmek istedi. Ancak şahıslar, kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi. Yolcular ise büyük panik yaşadı.
Saldırı sonucu burnu kırılan İETT şoförü hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer polisi 2 saldırganı gözaltına aldı. Öte yandan saldırı sırasında aracın arka camının da kırıldığı görüldü.
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