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Kreşte psikolojik şiddet iddiası! 4 yaşındaki kızın burnu kırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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Kreşte psikolojik şiddet iddiası! 4 yaşındaki kızın burnu kırıldı

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir kreşte eğitim alan 4 yaşındaki kız çocuğunun iddiaya göre sandalyeye çarpması sonucu burnu kırıldı. Olaydan 1,5 saat sonra haberi olan aile, kreş yetkililerinden şikayetçi oldu. Durumdan haberdar olan diğer anne-babalar da çocuklara psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla karakola gitti.

Olay, 28 Kasım'da Küçükçekmece İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte okuyan 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı. İddiaya göre, okul yetkililerin 1.5 saat sonra haber verdiği aile, gelip kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kız, 29 Kasım'da 4 saatlik ameliyatın ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

"'OKUL MÜDÜRÜMÜZ KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ' DEDİ AMA İZLETMEDİLER"
Kreşte bulunan diğer çocukların ailelerinin haberdar olmasıyla veliler kreşte toplandı. Veliler, İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

Derste başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği iddia edildi. İddialar üzerine okulda toplanan veliler, aynı akşam karakola giderek toplu olarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, okul yetkililerinin ifadesini aldı.

Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Çocuğumuz ayın 28'inde 16.00 civarında sınıfta koşarken düşüyor, burnunu sandalyeye vuruyor ve burnu kırılıyor. Fakat okul tarafından biz saat 17.30'da aranıyoruz. Biz çocuğumuzu alıp hastaneye götürüyoruz. Acil ameliyata alınıyor ertesi gün. Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk diğer ailelerle birlikte karakola giderek dilekçe verdik. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. 'Okul müdürümüz kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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