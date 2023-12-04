Aydın’da korkunç ölüm! 70 yaşındaki adamın elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesi korkunç bir ölüm haberi aldı. 70 yaşındaki Yusuf Aksoy’dan bir süredir haber alınamıyordu. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Aksoy’un elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedine rastlandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi.
Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cesetle karşılaştı.
ELLERİ ARKADAN BAĞLI TAVANA ASILI ŞEKİLDE BULUNDU
Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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