Bir yerlerde kar yağıyor onun soğuğu ❄️ Radara yansıdı Rusya üzerinden geliyor | Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
Hafta sonunda Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara'da etkisini gösteren sağanak ve fırtına denizlerin taşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün bir çok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İşte son dakika hava durumu tahminleri...
Radara yansıyan yeni görüntüde Rusya üzerinden ülkemize doğru gelen yeni soğuk hava kütlesi sağanak ve kar bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 1 ile turuncu 27 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 12 DERECE AZALIYOR
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısı ile kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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