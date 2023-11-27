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Zehir tacirlerine geçit yok! Van'da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Zehir tacirlerine geçit yok! Van’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan açıklamada, "1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram metamfetamin ve 4 kilo 200 gram skunk ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 26 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram metamfetamin ve 4 kilo 200 gram skunk ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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