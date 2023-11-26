27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aden Körfezi’nde Türk kaptanların da olduğu bir gemi ile iletişim kesildi

Aden Körfezi’nde Türk kaptanların da olduğu bir gemi ile iletişim kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
ABONE OL
Aden Körfezi’nde Türk kaptanların da olduğu bir gemi ile iletişim kesildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.

Aden Körfezi'nde Türk kaptanların da olduğu bir gemi ile iletişim kesildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA