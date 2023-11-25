Evlat katili oluyordu! Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı

Olay, akşam saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.G., bir süre önce eşinden boşanmasının ardından oğlu S.H.G. ile aralarında tartışma yaşandı. S.H.G., yönetimindeki 39 LV 063 plakalı otomobille babası S.G.'nin gittiği berberin önüne geldi.