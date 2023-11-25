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Evlat katili oluyordu! Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Evlat katili oluyordu! Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 28 yaşındaki S.H.G., tartıştığı babası S.G. (54) tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.G., bir süre önce eşinden boşanmasının ardından oğlu S.H.G. ile aralarında tartışma yaşandı. S.H.G., yönetimindeki 39 LV 063 plakalı otomobille babası S.G.'nin gittiği berberin önüne geldi.

Elinde tornavida ile araçtan inip berbere doğru giden S.G.H.'ye babası S.G. üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı.

Kurşunlardan biri S.H.G.'nin sol bacağına, diğeri ise çevredeki iş yerinin camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.H.G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, baba S.G.'yi gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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