İstanbul Pendik’te vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını başından vurarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.