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İstanbul Pendik’te vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını başından vurarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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İstanbul Pendik’te vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını başından vurarak öldürdü

İstanbul Pendik’te bir aile katliamına şahit olundu. Bir aile içerisinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz L., 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi gözünü kırpmadan vurdu. İpek L. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı Yılmaz L. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek ikili arasında kavgaya dönüştü.

KARISINI BAŞINDAN VURDU

Olay sırasında Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde silahını alarak 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi başından vurdu. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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