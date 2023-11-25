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Taksim'de izinsiz gösterilere karşı önlem! Meydan ve metro kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Taksim’de izinsiz gösterilere karşı önlem! Meydan ve metro kapatıldı

İstanbul'da Taksim Meydanı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Metro İstanbul da alınan karar gereği Taksim istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

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