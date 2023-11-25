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Marmara Denizi'nde fırtına! Çok sayıda sefer iptal edildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Marmara Denizi’nde fırtına! Çok sayıda sefer iptal edildi...

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı gemiler limanlara demirledi. Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Diğer yandan ço ksayıda vapur seferi iptal edildi. İşte detaylar...

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