Atkı ve bereleri çıkartın ❄ Soğuk hava dalgası Balkanlar üzerinden giriş yaptı ⛄ İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Tarihin en yüksek sıcaklıklarını geride bırakan Türkiye soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD birçok ile uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu tahmin raporu...
Pastırma sıcaklıklarını geride bırakan Türkiye'de sıcaklıklar birden düştü. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı.
Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.
Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.
Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.
Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu
YOZGAT °C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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