İlaç vurgunu yapan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı: Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor

Bu teklifi kabul ettim. Bunun üzerine yanıma Sinan isimli biri geldi. Sinan bana "reçetem" sistemi ile ne şekilde ilaç yazılacağını gösterdi. Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor. Bu nedenle ilaç yazdırırken doktorlara uygulamayı gösterebileceğini söyledi. Mehmet ve Onurcan ile farklı hastanelere gittim.