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İlaç vurgunu yapan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı: Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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İlaç vurgunu yapan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı: Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda doktorların e- imzalarını (token) çalıp yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik ecza haplarını satan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan çete üyesi Recep Kuyubaşı ifadesinde, "Tınay Gürgür ile birlikte hastaneye e-imza cihazını çalmaya gittik. Bu sırada kendisini ayağımda platin olmasını bahane ettim. Bu şekilde doktorun yanına gittim.

Ardından odaya Tınay girdi ve doktor onunla ilgilenirken e-imza cihazını çaldım. E-imza cihazını çaldıktan sonra Tınay'ın yanındaki bilgisayarı açıp cihazı taktım. Tınay birini arayarak telefondaki kişinin kendisine söylediği TC kimlik numaralarını ve isimleri bilgisayara yazarak reçete oluşturdu. Kendisine bu şekilde para geleceğini söylediği" diye konuştu.

BAŞKALARININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDIK

Şüpheli Atakan Lüder'in ifadesinde, "Mehmet Kanat ve Onurcan Pınar'ın bana doktorların yanına giderek renkli reçeteli ilaç yazdırmamı söylediler. İlaç yazdırırken verecekleri başka kişileri ait kimlik bilgilerini kullanmam gerektiğini belirttiler.

Bu teklifi kabul ettim. Bunun üzerine yanıma Sinan isimli biri geldi. Sinan bana "reçetem" sistemi ile ne şekilde ilaç yazılacağını gösterdi. Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor. Bu nedenle ilaç yazdırırken doktorlara uygulamayı gösterebileceğini söyledi. Mehmet ve Onurcan ile farklı hastanelere gittim.

Mehmet Kanat'ın WhatsApp üzerinden gönderdiği kimlik numaralarına ilaç yazdırdım. Yazdırdığım reçeteleri Mehmet'e verdim. Karşılığında para aldım. Mehmet de reçeteleri satarak para aldı. Reçete numaraları ve şifreleri çoğunlukla Ertuğrul Gürgür'e gönderildi.

E-imzayı çaldıktan hemen sonra arabaya binip araçtaki laptop ile reçete yazmaya başladık. Reçete yazıldıktan sonra eczacıları arayıp ilacın bulunduğu yerlere gittik" şeklinde konuştu.

Şüpheli Haşim Sürget ifadesinde, "Ertuğrul Gürgür ve Sergen Gürgür zaman zaman para karşılığında sentetik ecza hapı yazdırıyorlardı" dedi.

Yapılan incelemede Sergen Gürgür ve Atakan Lüder'in hesabına, kendilerinden satmak için hapları aldığı değerlendirilen tutuklu şüpheli Hüseyin Coşkun tarafından kısa aralıklarla 30 ayrı para havalesi yapıldığı belirlendi.

OLAY

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.

Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 16'sı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 1'i adli kontrol şartıyla salınırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı.

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