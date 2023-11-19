İlaç vurgunu yapan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı: Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor
İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda doktorların e- imzalarını (token) çalıp yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik ecza haplarını satan çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan çete üyesi Recep Kuyubaşı ifadesinde, "Tınay Gürgür ile birlikte hastaneye e-imza cihazını çalmaya gittik. Bu sırada kendisini ayağımda platin olmasını bahane ettim. Bu şekilde doktorun yanına gittim.
Ardından odaya Tınay girdi ve doktor onunla ilgilenirken e-imza cihazını çaldım. E-imza cihazını çaldıktan sonra Tınay'ın yanındaki bilgisayarı açıp cihazı taktım. Tınay birini arayarak telefondaki kişinin kendisine söylediği TC kimlik numaralarını ve isimleri bilgisayara yazarak reçete oluşturdu. Kendisine bu şekilde para geleceğini söylediği" diye konuştu.
BAŞKALARININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDIK
Şüpheli Atakan Lüder'in ifadesinde, "Mehmet Kanat ve Onurcan Pınar'ın bana doktorların yanına giderek renkli reçeteli ilaç yazdırmamı söylediler. İlaç yazdırırken verecekleri başka kişileri ait kimlik bilgilerini kullanmam gerektiğini belirttiler.
Bu teklifi kabul ettim. Bunun üzerine yanıma Sinan isimli biri geldi. Sinan bana "reçetem" sistemi ile ne şekilde ilaç yazılacağını gösterdi. Doktorların çoğu bu uygulamayı bilmiyor. Bu nedenle ilaç yazdırırken doktorlara uygulamayı gösterebileceğini söyledi. Mehmet ve Onurcan ile farklı hastanelere gittim.
Mehmet Kanat'ın WhatsApp üzerinden gönderdiği kimlik numaralarına ilaç yazdırdım. Yazdırdığım reçeteleri Mehmet'e verdim. Karşılığında para aldım. Mehmet de reçeteleri satarak para aldı. Reçete numaraları ve şifreleri çoğunlukla Ertuğrul Gürgür'e gönderildi.
E-imzayı çaldıktan hemen sonra arabaya binip araçtaki laptop ile reçete yazmaya başladık. Reçete yazıldıktan sonra eczacıları arayıp ilacın bulunduğu yerlere gittik" şeklinde konuştu.
Şüpheli Haşim Sürget ifadesinde, "Ertuğrul Gürgür ve Sergen Gürgür zaman zaman para karşılığında sentetik ecza hapı yazdırıyorlardı" dedi.
Yapılan incelemede Sergen Gürgür ve Atakan Lüder'in hesabına, kendilerinden satmak için hapları aldığı değerlendirilen tutuklu şüpheli Hüseyin Coşkun tarafından kısa aralıklarla 30 ayrı para havalesi yapıldığı belirlendi.
OLAY
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.
Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.
5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 16'sı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 1'i adli kontrol şartıyla salınırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...
- MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…