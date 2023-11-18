Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaraladı. Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.