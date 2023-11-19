İstanbul’da balıkçıların zor anları: Megakent şiddetli yağış ve fırtınaya kapıldı! Balıkçılar denize savruldu
İstanbul, dün gece itibariyle şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Megakent’in bazı yüksek kesimlerine de kar düşerken, Şile’de yağışın etkisiyle balıkçılar zor anlar yaşadı. Etkili olan fırtına Rumeli Feneri balıkçı barınağına zarar verirken dev dalgalar 10 tonluk blokları yıktı. Dalga kıranı aşan dalgalar, 5 balıkçıyı denize düşürdü. İşte o anlar…
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Sarıyer'de, dalgalar Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nın giriş mendireğini yıkarken, 10 tonluk beton blokların bulunduğu dalgakıranda da birçok beton blok devrildi.
BALIKÇILAR 12 MİLTONLUK AĞ İLE DENİZE DÜŞTÜ
Dalga kıranın zarar görmesiyle barınağa ulaşan dalgalar o sırada ağları kurtarmaya çalışan 5 balıkçıyı denize sürükledi. Denize düşen balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaklaşık 12 milyon lira değerindeki balık ağının denize düştüğü kaydedildi. Barınakta yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DALGALAR 10-12 TONLUK BLOKLARI KIRDI
Rumeli Feneri Mahalle Muhtarı Serkan Gerçek, "Yıldız'dan esen rüzgar Poyraz'a doğru döndü. Poyraz'a döndükten sonra da büyük dalgalar, blokları arkaya atmak süratiyle limanımızı kırdı.
Bu kırış esnasında dalgalar orada ki ağları denize attı. Bir tane aracın denize düştüğü söyleniyor fakat karşıya geçemediğimiz için, çünkü karşıya geçmek çok tehlikeli, onun görüntüsünü alamadık. Biz kontrollü bir şekilde oradaki tekne ve ağ sahiplerini yukarı çıkarttık. Zarar, sadece teknelerin ağlarının denize gitmesi nedeniyle minimum 15 milyon lira.
Fakat rıhtımın ne kadar hasar aldığı yapılacak tespitlerden sonra belli olacak ama dediğim gibi sadece ağ kaybının zararı 15 milyonun üstünde. 10-12 tonluk blokları hem içeri hem dışarı attı hatta bu esnada 4-5 kişi de denize düştü. Onları denizden çıkardık, sağlık durumları iyi. Bu limanın 3'üncü yıkılışı, yanlış projeden dolayı Poyraz rüzgarına göğüs verdirerek limanın kırılmasına sebebiyet vermişler. Limanla ilgili bir güncelleme yapılmadığı takdirde aynı şeyleri yine yaşayacağız. Bu sefer can kaybımız olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmez" dedi.
"SON YILLARDA GÖRMEDİĞİMİZ, BÜYÜK BİR FIRTINA"
Rumeli Feneri'nde balıkçılık yapan Engin Zeki Seyiroğlu, "Son yıllarda görmediğimiz, büyük bir fırtına. Liman'ın belli bir kısmında yıkılma var. Taşlar ve büyük kayalar yıkıldı. Aynı zamanda limanın giriş mendireği, yeşil çakar yıkıldı.
Ağlarımız denize gitti, bir arkadaşımızın aracı denize gitmiş. Onun haricinde kırılan tekneler var. Fırtına gece başladı, saat 1-2 civarında doruk noktasına çıktı. Şuanda da yavaş yavaş düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.
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