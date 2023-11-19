İstanbul’da balıkçıların zor anları: Megakent şiddetli yağış ve fırtınaya kapıldı! Balıkçılar denize savruldu

Fakat rıhtımın ne kadar hasar aldığı yapılacak tespitlerden sonra belli olacak ama dediğim gibi sadece ağ kaybının zararı 15 milyonun üstünde. 10-12 tonluk blokları hem içeri hem dışarı attı hatta bu esnada 4-5 kişi de denize düştü. Onları denizden çıkardık, sağlık durumları iyi. Bu limanın 3'üncü yıkılışı, yanlış projeden dolayı Poyraz rüzgarına göğüs verdirerek limanın kırılmasına sebebiyet vermişler. Limanla ilgili bir güncelleme yapılmadığı takdirde aynı şeyleri yine yaşayacağız. Bu sefer can kaybımız olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmez" dedi.