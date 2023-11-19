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Haberler Galeri İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

19 Kasım'da iptal olan uçuş seferleri, İstanbul'da yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle birçok yolcunun gündeminde yer alıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 236 tarifeli seferi iptal ettiğini açıkladı. Arama motorlarında "İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu?" sorusunun cevabı aratılıyor. İşte 19-20-21 Kasım iptal edilen uçak seferleri tam liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 19:12
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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 236 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden THY, yarın için de 105 seferini iptal etme kararı aldı. Böylece, THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. İşte son dakika uçuş durumu sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

THY ve Pegasus toplam 236 seferin iptal olduğunu duyurdu. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yarın da 105 seferini iptal etti. THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. Pegasus Hava Yolları'nın ise, 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferi iptal oldu.

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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla hava yolu şirketleri sefer iptallerine devam ediyor. Sefer iptalleri, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla gerçekleşiyor. Bugün için planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. Böylelikle THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

PEGASUS'TA DA İPTAL SAYISI ARTTI

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

İPTAL SAYISI ARTABİLİR...

Ayrıca hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu doğrultuda yolculara, uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye edildi.