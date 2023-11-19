İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama

İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla hava yolu şirketleri sefer iptallerine devam ediyor. Sefer iptalleri, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla gerçekleşiyor. Bugün için planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. Böylelikle THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.