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İptal edilen uçak seferleri tam liste 19-20-21 Kasım | İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul Havalimanı, Sabiha uçuş sorgulama
19 Kasım'da iptal olan uçuş seferleri, İstanbul'da yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle birçok yolcunun gündeminde yer alıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 236 tarifeli seferi iptal ettiğini açıkladı. Arama motorlarında "İstanbul Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu?" sorusunun cevabı aratılıyor. İşte 19-20-21 Kasım iptal edilen uçak seferleri tam liste...