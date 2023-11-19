Hatay Valisi Mustafa Masatlı: Biz 12 bin 97 bireysel konteyner dağıttık, şu an itibarıyla toplamda 187 bin 216 vatandaşımız konteynerde yaşamaktadır

"AFAD GÜNLÜK 30 TIR İÇME SUYUNU VATANDAŞLARIMIZA DAĞITIYOR"

Hatay'da içme suyu ile ilgili yaşanan problemlere de değinin Vali Masatlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan talimat aldıklarını ve valilik tarafından 13 kurulduğuna dikkati çekerek, "11 bin 93 tane binaya su götürmüş durumdayız. 880 sokakta da su çalışması yaptık. AFAD günlük 30 tır içme suyunu vatandaşlarımıza dağıtıyor. Bunun AFAD başkanlığımıza olan maliyeti de aylık 40 milyon Türk lirasıdır" açıklamasında bulundu.

Hatay'da konut çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Vali Masatlı, AFAD ve TOKİ'nin müteahhitliğiyle 33 farklı alanda inşaatların devam ettiğini dile getirdi.