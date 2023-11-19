Iğdır’da bir okulda kan donduran görüntüler! Demir korkuluklarda asılı erkek cesedi
Iğdır'da meslek lisesinin bahçesinde bulunan demir korkuluklara kemerle asılmış şekilde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşı dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan endüstri meslek lisesinin bahçesinde vatandaşlar demir korkuluklara asılı şekilde birini görünce durumu polise bildirdi.
Dağı'n cesedi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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