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Iğdır’da bir okulda kan donduran görüntüler! Demir korkuluklarda asılı erkek cesedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Iğdır’da bir okulda kan donduran görüntüler! Demir korkuluklarda asılı erkek cesedi

Iğdır'da meslek lisesinin bahçesinde bulunan demir korkuluklara kemerle asılmış şekilde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşı dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan endüstri meslek lisesinin bahçesinde vatandaşlar demir korkuluklara asılı şekilde birini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesindeki demir korkuluklara kemerle asılı kişinin 22 yaşındaki Azad Dağ olduğunu tespit etti.

Dağı'n cesedi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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