Yoğun mesai! Başkan Erdoğan'ın bir haftalık programı paylaşıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13-19 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme, ziyaret ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13-19 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme, ziyaret ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım Çarşamba Günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını 16 Kasım'da ziyaret eden Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü ise Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü, ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan, 18 Kasım Cumartesi günü Milli Türk Talebe Birliği 62'nci Genel Kurulu'na katıldı ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %68 zam hesapları değiştirdi! Emekliye %5'lik ek kazanç+10 puanlık refah payı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 5 haneli maaş geliyor! 7.500, 8.500, 9.500 TL...
- Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
- İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
- Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...
- 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
- Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...
- Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!
- ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...