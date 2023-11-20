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Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Bingöl’de iki yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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