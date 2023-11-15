Bursa'da oyun alanında korku dolu anlar! Çocukların bindiği oyuncak devrildi: 5 çocuk yaralandı
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin oyun alanında oyuncak devrildi. Olayda yaralanan 5 çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan çocuk oyun alanındaki "discovery" isimli oyuncağın demiri koptu.
Bunun üzerine zemine düşen oyuncaktaki Z.Ç, T.İ, M.G, S.Y. ile Z.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuklar hastanelere kaldırıldı.
OYUN ALANI KULLANIMA KAPATILDI
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