Çocuk katili Netanyahu Şifa Hastanesi'deki katliamla övündü! "Şeytan" Gvir hapishanedeki işkenceyi paylaştı

Talimatları doğrultusunda tutukluların "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret eden Ben-Gvir, "tuvaletin ortada bir delik şeklinde, yatakların demir olduğunu, karanlık bir hücrede elleri bağlı 8 mahkumun kaldığını ve arkada İsrail Milli Marşı'nın aralıksız çaldığını" aktardı.

Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.