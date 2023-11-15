Çocuk katili Netanyahu Şifa Hastanesi'deki katliamla övündü! "Şeytan" Gvir hapishanedeki işkenceyi paylaştı
Son dakika dünya haberi... İsrail’in soykırım kitabını yeniden yazan Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" ileri sürerek, yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü. Çocuk katili ‘BİBİ’ lakaplı Netanyahu, havadan bombardımanlarla üstünlük elde ettiğini öne sürerek “Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler içeri girdik" şeklinde konuştu. Diğer taraftan İsrail’in insanlık düşmanı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, hapishanede kendi talimatıyla uygulanan işkenceyi paylaştı. Ayrıca hapishanelere sürüklenen masum Filistinlilerin infaz edilebileceğini de ifade eden “Şeytanın avukatı” unvanlı Gvir, idam cezasının yasalaşmasını yeniden gündeme taşıyacaklarını belirtti. İşte detaylar…
ABD ve Batı'yı arkasına alarak dünya soykırım tarihinde benzeri görülmemiş bir katliama girişen Siyonist İsrail, çoluk çocuk demeden büyük bir kıyım gerçekleştirdi.
10 binden fazla kişinin öldürüldüğü saldırılarda ölenlerin çoğu henüz 4 yaşını aşmayan masum çocuklar ve kadınlardan oluşmakta.
Gazze'de terör estiren İsrail, savaş suçu da işleyerek hastana, okul, cami, sivil yerleşim alanlarını hedef göstermeksizin yerle bir etti.
ÇOCUK KATİLİ NETANYAHU, ŞİFA HASTANESİ'DEKİ KATLİAMLA ÖVÜNDÜ
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:
"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."
Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.
BEN-GVİR, HAPİSHANEDE KENDİ TALİMATIYLA UYGULANAN İŞKENCEYİ PAYLAŞTI
İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.
İsrail'de ırkçılık ve nefrete tahrikten hüküm giymiş sabıkalı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı yüksek güvenlikli bir hapishaneyi ziyaretine dair paylaşımda bulundu.
Talimatları doğrultusunda tutukluların "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret eden Ben-Gvir, "tuvaletin ortada bir delik şeklinde, yatakların demir olduğunu, karanlık bir hücrede elleri bağlı 8 mahkumun kaldığını ve arkada İsrail Milli Marşı'nın aralıksız çaldığını" aktardı.
Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.
İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.
YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİNDE YAŞAYAN SABIKALI BAKAN BEN-GVİR
İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.
İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.
Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.
İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren Ben-Gvir'in partisinin sunduğu yasa teklifi şubatta Meclis komitesinde kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.
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