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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni karar! 6 sanık tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni karar! 6 sanık tahliye edildi

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, saldırı nedeniyle tutuklu bulunan 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

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