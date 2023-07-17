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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir ifadesini değiştirdi: Bombayı görünce polisi aradım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir ifadesini değiştirdi: Bombayı görünce polisi aradım

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede savunmasını değiştirdi. Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım… Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe bilmiyordum. Bombayı Suriye'den getirdiğimizi söylemiştim ancak böyle bir şey olmadı" dedi.

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