Sivas’ta ’petrol’ heyecanı: Her yerden fışkırdı! Köylüler umutlu: Ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz

PETROL OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İki dönem önce köy muhtarlığı yapan İsmet Coşkun ise kendi muhtarlığı döneminde bölgede inceleme yapıldığını belirtip, "Buraya çok gelenler oldu. Araştırma yapıp gittiler ancak bize bir bilgi vermediler. Bahar aylarında adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor. Ancak gaz yağı mı? petrol mü? doğalgaz mı? Bilemiyoruz" dedi.