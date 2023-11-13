Sivas'ta 'petrol' heyecanı: Her yerden fışkırdı! Köylüler umutlu: Ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinden çıkan sıvı yöre halkını heyecanlandırdı. Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol olabileceği iddiasını güçlendirdi. Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, "Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.
Köyün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 bin metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su köy sakinlerini umutlandırdı.
Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor.
Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler. Zeminde araştırma için açılan kuyular bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldı. Köy sakinleri araştırmaları devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.
EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR
Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, "Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor.
Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
PETROL OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
İki dönem önce köy muhtarlığı yapan İsmet Coşkun ise kendi muhtarlığı döneminde bölgede inceleme yapıldığını belirtip, "Buraya çok gelenler oldu. Araştırma yapıp gittiler ancak bize bir bilgi vermediler. Bahar aylarında adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor. Ancak gaz yağı mı? petrol mü? doğalgaz mı? Bilemiyoruz" dedi.
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