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İstanbul Havalimanı'nda beğeni oranı yüzde 89'a ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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İstanbul Havalimanı’nda beğeni oranı yüzde 89’a ulaştı

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda beğeni oranı yüzde 89'a yükseldi. Havalimanının ön plana çıkan özellikleri "büyük/geniş olması, temiz olması, çalışanlarıun yardımsever ve güler yüzlü olması" oldu.

Dünyanın önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı Growth from Knowledge (GFK) tarafından yürütülen çalışma kapsamında beğeni oranını yüzde 89'a yükseltti.

İstanbul Havalimanı'nın tüm yolcularına kusursuz bir seyahat deneyimi sağlama, gelişim alanlarını tespit etmek için yıllık olarak tekrarladığı araştırmasının 2023 sonuçları açıklandı. Önceki yıllardaki araştırmalarla karşılaştırıldığında İstanbul Havalimanı'nı "beğenilme" oranının artış gösterdiği dikkat çekti. İlk kez 2021 yılında yapılan çalışmada, halk genelinde havalimanı beğeni oranı yüzde 84; 2022'de yüzde 83 olarak ölçülmüştü. 2023 yılındaki araştırma sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı'nı beğeni oranı yüzde 89'a yükseldi.

İSTANBUL HALKINA SORULAR SORULDU
Katılımcılara İstanbul Havalimanı'nı beğenme sebepleri de soruldu. Buna göre; "büyük/geniş olması" en yüksek skorlu beğeni kriteri olarak tespit edildi. Ayrıca, "temiz olması", "çalışanların yardımsever ve güler yüzlü olması", "ferah, düzenli ve tertipli olması" beğeni sebepleri arasında üst sıralarda yer aldı. Araştırma katılımcılarından belli kriterler çerçevesinde değerlendirmeleri istendiğinde yolcu memnuniyetinin önemsenmesi, havalimanının teknolojik yönden rakiplerine kıyasla daha gelişmiş olması, özel ihtiyaç sahibi ve çocuklu yolculara yönelik imkanlar sağlanması, prestijli bir havalimanı olması konuları ön plana çıktı.

BEĞENİ ORANINI DAHA DA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Havalimanımızın tüm operasyonel süreçlerini, bilimsel çalışmalar ışığında ve araştırmalar sonucunda düzenliyor ve yönetiyoruz. Bu doğrultuda yolcularımıza sunduğumuz hizmetin her yıl daha çok beğenilmesi bizleri çok memnun ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, yalnızca farklı kültürlere değil, farklı yaş gruplarına ve yolcuların özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan hizmetlerini Türk misafirperverliği anlayışıyla yüzlerce farklı ülkeden milyonlarca yolcuya kusursuz şekilde sunmak için çabalıyor. Tüm dünyaya hizmet veren bir havalimanı olarak bu beğeni oranını daha da artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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