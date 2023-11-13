İstanbul Havalimanı’nda beğeni oranı yüzde 89’a ulaştı

BEĞENİ ORANINI DAHA DA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Havalimanımızın tüm operasyonel süreçlerini, bilimsel çalışmalar ışığında ve araştırmalar sonucunda düzenliyor ve yönetiyoruz. Bu doğrultuda yolcularımıza sunduğumuz hizmetin her yıl daha çok beğenilmesi bizleri çok memnun ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, yalnızca farklı kültürlere değil, farklı yaş gruplarına ve yolcuların özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan hizmetlerini Türk misafirperverliği anlayışıyla yüzlerce farklı ülkeden milyonlarca yolcuya kusursuz şekilde sunmak için çabalıyor. Tüm dünyaya hizmet veren bir havalimanı olarak bu beğeni oranını daha da artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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