CHP’li İBB’de İETT faciası: Otobüs yandı bitti kül oldu! Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde olduğu İBB’de ulaşım araçlarının yaşattığı facialar son bulmuyor. Ulaşım araçlarının yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle yüzlerce vatandaşın mağdur olmasının yanı sıra alev alev yanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Başakşehir’de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Olay cep telefonu kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.
İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın 20.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Bulvarı Tümsan durağı önünde çıktı.
İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören İETT şoförü otobüste bulunan yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
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