Çankırı’da korkunç ölüm: Cesedi yatağın altında bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Doğan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Doğan'ın ölümü ile ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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