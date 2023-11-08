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Çankırı’da korkunç ölüm: Cesedi yatağın altında bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Çankırı’da korkunç ölüm: Cesedi yatağın altında bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

Çankırı’da kendisinden 2 gündür haber alınamadığı öne sürülen 48 yaşındaki Ayşe Doğan, evindeki yatağının altında ölü bulundu. Yakınları tarafından yapılan ihbar sonucu Doğan’ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının eşi de dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çankırı'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yatağının altında ölü bulundu. Olayla ilgili ölen kadının eşi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan'ın (48), durumundan şüphelenen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ayşe Doğan'ın cansız bedeni yatağının altında bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Doğan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Doğan'ın ölümü ile ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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