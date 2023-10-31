Bir İstanbul klasiği...İETT otobüsü minibüsü biçti

Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FDZ 256 plakalı motosikleti arızalanan Yavuz Selim Ergenç, yakını olan Cemalettin Akpınar'ı arayarak kendisini minibüsü ile almasını istedi.