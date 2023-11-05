D-100’de korkunç kaza! İETT otobüsü 2 kadına çarptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

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