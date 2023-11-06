Rize’de asansör faciası: KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör korkuttu!

Ordu ve Aydın'daki KYK yurtlarından yaşanan asansör faciasının üzerine Rize'deki öğrenci yurdunda boş bir asansör zemine çakıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı.

Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.