Rize'de asansör faciası: KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör korkuttu!
Rize'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Öğrencilerin paniklemesine sebep olan olayda 22 yaşındaki Seranur D. İsimli öğrenci fenalık geçirdi. Seranur D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.
Ordu ve Aydın'daki KYK yurtlarından yaşanan asansör faciasının üzerine Rize'deki öğrenci yurdunda boş bir asansör zemine çakıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı.
Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ
Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp, gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti.
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