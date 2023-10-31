31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! Öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! Öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Benzer bir olay bu kez Ordu'da yaşandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. Korku dolu anlar yaşatırken 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 02:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 02:25
  • 1
  • 5
Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.

  • 3
  • 5
Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

  • 4
  • 5
Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

  • 5
  • 5
Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.