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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi!

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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