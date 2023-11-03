KYK yurdundaki asansör kazası sonrası GSB’den flaş karar! Yurtlarda yeni dönem başlıyor: Her asansöre karekod uygulaması...

SİVAS'TAKİ KYK YURDUNDA DA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü alanında bulunan Binali Yıldırım Yurt Kampüsü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sancaktar Yurdu A blokta kalan öğrenciler, asansörü kullanmak istedi. 5 öğrencinin bindiği asansör yurdun 7. katında bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Asansörün arızalanması üzerine öğrencilerin asansör de kaldığını fark eden diğer öğrenciler ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler asansör içerisinden çıkarıldı. Asansörde bulunan hiçbir öğrenci yaralanmadı.