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KYK yurdundaki asansör kazası sonrası GSB'den flaş karar! Yurtlarda yeni dönem başlıyor: Her asansöre karekod uygulaması...

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Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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KYK yurdundaki asansör kazası sonrası GSB’den flaş karar! Yurtlarda yeni dönem başlıyor: Her asansöre karekod uygulaması...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurdundaki asansör kazasına yönelik değerlendirmede bulunurken "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan asansör kazasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Bakan Bak kazalar nedeniyle yeni bir uygulamanın başlatılacağını ifade ederken, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek" ifadelerini kullandı.

AYDIN'DA FECİ KAZA

Aydın'ın Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olayda; 15 kişilik asansörün arıza yapması sonucu aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi.

Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklandı.

SİVAS'TAKİ KYK YURDUNDA DA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü alanında bulunan Binali Yıldırım Yurt Kampüsü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sancaktar Yurdu A blokta kalan öğrenciler, asansörü kullanmak istedi. 5 öğrencinin bindiği asansör yurdun 7. katında bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Asansörün arızalanması üzerine öğrencilerin asansör de kaldığını fark eden diğer öğrenciler ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler asansör içerisinden çıkarıldı. Asansörde bulunan hiçbir öğrenci yaralanmadı.

ORDU'DA DA ASANSÖRÜN HALATI KOPTU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı.

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