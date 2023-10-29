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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu! 23 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu! 23 kişi yakalandı

Ülke genelinde geniş kapsamlı yürütülen düzensiz göçmen operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmen operasyonları kapsamında 23 kişiyi gözaltına aldı.
Teknik takip sonucu bazı yabancı uyrukluların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçecekleri bilgisine ulaştı.

ADAYA GEÇEMEDEN YAKALANDILAR

Altı araca eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda 6 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Aramalarda 4 lastik şambrel, 1 lastik şambrel pompası ve 55 bin lira el geçirildi.

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