Bodrum açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.