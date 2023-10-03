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Aydın açıklarında 17 göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Aydın açıklarında 17 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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