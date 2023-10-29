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Şanlıurfa'da askeri araç devrildi:3 asker yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Şanlıurfa’da askeri araç devrildi:3 asker yaralı

Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı. Askerler ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Elgün Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı 3 asker, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Viranşehir Kaymakamı Önder Koç da kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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