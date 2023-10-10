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Göçmen kaçakçılarına operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Göçmen kaçakçılarına operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

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