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Son dakika: Adıyaman'da deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Son dakika: Adıyaman’da deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika... AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre ilçelerden de hissedildi.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 3.7 (Mw) Yer: Çelikhan (Adıyaman) Tarih: 2023-10-14 Saat: 10:04:34 TSİ Enlem: 38.089 N Boylam: 38.406 E Derinlik: 9.55 km

2023 SON DEPREMLER

14-10-2023 10:04:34 38.089 38.406 9.55 MW 3.7 Çelikhan (Adıyaman)
14-10-2023 09:55:11 37.969 27.17 7 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.09 km] Menderes (İzmir)
14-10-2023 09:54:00 39.078 27.537 7.01 ML 2.2 Soma (Manisa)

14-10-2023 09:38:33 37.317 37.057 6.51 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
14-10-2023 09:25:04 37.881 36.195 7 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)
14-10-2023 09:18:34 38.874 37.4 7.02 ML 3.0 Gürün (Sivas)
14-10-2023 09:04:25 37.912 36.171 6.91 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
14-10-2023 08:57:53 36.207 36.108 7.18 ML 3.1 Defne (Hatay)
14-10-2023 08:55:13 38.281 38.31 8.2 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
14-10-2023 08:48:55 37.325 37.057 7.72 MW 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)


14-10-2023 08:10:52 36.949 36.549 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep)
14-10-2023 08:09:19 37.122 36.933 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
14-10-2023 08:07:36 38.088 37.756 11.83 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
14-10-2023 07:20:16 34.873 24.594 15 MW 3.9 Akdeniz
14-10-2023 06:53:03 38.223 38.099 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
14-10-2023 06:48:22 39.023 30.153 7 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya)
14-10-2023 06:46:42 34.912 24.665 50.5 ML 3.4 Akdeniz

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