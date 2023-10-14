Son dakika: Adıyaman’da deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10.04'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre ilçelerden de hissedildi.