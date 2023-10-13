Düzce'de deprem son dakika 13 Ekim | Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son liste...
Düzce'de meydana gelen son deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre tespit edildi. AFAD'ın açıklamasına göre, Gölyaka ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu depremin derinliği 12.01 kilometre olarak kaydedildi. İşte AFAD son dakika gelişmeleri...
Düzce'de yaşanan son deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Bu sarsıntı kısa süreli bir panik yaratırken, vatandaşlar "Düzce'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Peki az önce deprem mi oldu? İşte son depremler listesi...
DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22:54'te oldu.
Deprem, yerin 12.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
13 EKİM 2023 SON DEPREMLER
2023.10.13 22:54:07 40.7763 31.0225 9.2 -.- 3.1 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.10.13 22:15:11 38.7643 43.5293 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2023.10.13 21:48:08 38.4812 37.4848 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.13 21:25:29 37.2837 36.9017 7.9 -.- 1.7 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.13 21:00:41 37.8610 26.9410 1.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.13 20:47:31 38.2557 27.4363 2.8 -.- 2.2 -.- KORUCUK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.10.13 20:13:19 38.3275 27.2140 5.9 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.13 20:13:04 37.4228 36.8890 6.1 -.- 1.5 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 20:03:23 37.3655 37.0027 16.7 -.- 1.8 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 20:00:25 37.2255 28.9970 10.3 -.- 1.6 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.10.13 19:49:19 37.8053 35.5108 8.3 -.- 1.6 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.13 19:44:23 38.1227 37.0783 7.7 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 19:23:54 37.9095 36.4243 21.5 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 19:11:32 38.0515 36.1420 8.2 -.- 1.7 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.13 18:58:23 37.3085 37.0305 5.3 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 18:50:37 37.8922 36.3180 5.0 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 18:09:35 36.1277 33.5473 3.8 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.13 17:48:34 37.9447 36.6460 8.7 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 17:26:40 37.9122 26.5982 1.9 -.- 3.4 3.0 EGE DENIZI İlksel
2023.10.13 17:24:38 39.4235 28.2915 5.5 -.- 1.4 -.- HISARKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.10.13 17:01:10 37.0305 28.9290 11.6 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.10.13 16:38:15 38.3843 37.7560 5.0 -.- 1.8 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.13 16:32:42 36.5708 36.3687 21.6 -.- 1.6 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.13 16:20:14 38.0170 36.4787 9.3 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 16:12:12 36.5492 36.3822 8.4 -.- 3.0 2.9 CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.13 15:41:54 38.4295 39.1875 7.5 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.13 15:21:39 38.0390 38.3060 5.0 -.- 1.7 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.13 15:01:33 37.9062 27.1100 7.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.13 14:50:37 36.1898 33.4613 0.0 -.- 1.4 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.13 14:42:36 39.6332 30.0682 0.0 -.- 1.5 -.- YAZLICA-(KUTAHYA) İlksel
2023.10.13 14:12:03 37.6560 27.1172 14.0 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2023.10.13 14:05:55 41.2453 28.8903 0.0 -.- 1.3 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2023.10.13 14:03:14 37.2498 28.9618 5.0 -.- 1.5 -.- YENICESME-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2023.10.13 13:54:47 40.7022 27.6010 13.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.10.13 13:34:36 38.2318 27.0812 6.4 -.- 1.3 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.10.13 13:32:16 38.2092 38.6288 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.13 13:29:35 38.0853 37.3050 4.9 -.- 2.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 13:27:25 36.1410 36.1740 12.8 -.- 2.3 -.- HARBIYE-(HATAY) İlksel
2023.10.13 13:06:05 38.2840 38.5407 21.3 -.- 1.6 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2023.10.13 13:03:45 36.1018 33.5915 7.9 -.- 1.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.13 12:57:53 40.3338 27.0023 5.5 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2023.10.13 12:38:00 37.7998 36.1062 18.3 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.13 12:02:05 37.9975 38.1267 5.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.13 11:57:22 38.2660 37.2005 6.7 -.- 1.6 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 11:56:08 39.7572 30.1008 0.0 -.- 1.5 -.- ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2023.10.13 09:29:59 38.2445 38.6720 5.4 -.- 2.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.13 08:44:02 38.3458 37.3735 8.3 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 08:00:28 38.2007 37.3398 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 07:49:07 39.2840 41.0622 5.3 -.- 2.7 -.- SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.10.13 07:36:54 39.3345 41.0510 5.0 -.- 3.3 3.4 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.10.13 07:14:09 38.0857 36.7335 5.0 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 07:05:45 37.9290 36.3515 5.0 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 06:33:14 37.7773 24.1425 10.3 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN İlksel
2023.10.13 06:18:07 38.6875 38.0385 5.0 -.- 2.1 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.10.13 05:44:05 36.2972 36.2117 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.10.13 05:20:50 37.8342 33.8313 5.0 -.- 1.7 -.- KARAOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.10.13 04:56:37 38.0632 36.6788 5.0 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 04:39:50 37.9620 38.0288 5.0 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.13 04:36:43 38.0783 38.4072 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.13 04:09:23 37.8860 36.2687 11.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.13 03:36:38 38.0698 36.0100 6.6 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.13 03:15:33 37.5008 36.7572 6.9 -.- 1.6 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 02:50:41 36.8140 36.5643 13.0 -.- 1.8 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.13 02:43:11 36.2787 36.3185 8.0 -.- 2.7 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2023.10.13 02:41:25 37.7438 36.3997 2.3 -.- 3.0 3.0 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 02:38:49 38.4278 39.1543 5.6 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.13 02:28:58 38.4247 39.1450 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.13 02:05:38 37.9970 36.5167 17.3 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 01:55:12 38.4060 39.1230 5.0 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.13 01:45:28 38.0377 37.5543 5.0 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 01:26:26 38.2612 37.7442 7.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.13 01:23:49 36.8662 28.1600 5.5 -.- 1.7 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.10.13 01:17:39 36.3772 36.2538 8.1 -.- 1.9 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.10.13 01:04:31 38.1140 37.4638 5.0 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 00:57:20 38.1505 36.6950 5.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 00:43:36 36.8747 28.1677 5.0 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.10.13 00:36:55 37.2635 37.0490 9.1 -.- 1.3 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.13 00:31:39 40.8308 31.1078 7.9 -.- 1.3 -.- YENITASKOPRU-(DUZCE) İlksel
2023.10.13 00:15:57 38.3963 39.0743 12.9 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.13 00:13:45 38.3172 27.8390 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
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