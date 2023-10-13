Düzce’de deprem son dakika 13 Ekim | Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son liste...

Düzce'de yaşanan son deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Bu sarsıntı kısa süreli bir panik yaratırken, vatandaşlar "Düzce'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Peki az önce deprem mi oldu? İşte son depremler listesi...

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22:54'te oldu.

Deprem, yerin 12.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.