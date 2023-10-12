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Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika: Van’da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 14.04'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.04'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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