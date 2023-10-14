Ankara’da alkollü sürücü dehşeti! Kaçarken 2 kişiye çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Polis tarafından yakalanan sürücü F.F.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetini yanında bulundurmamak ve 'dur' ikazına uymamaktan toplam 5 bin 451 TL idari para ceza uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde caddede hızla ilerleyen aracın 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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