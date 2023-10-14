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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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