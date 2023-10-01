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Mahkemeden flaş Thodex tespiti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Mahkemeden flaş Thodex tespiti

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığını gerçekleştiren Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası veren mahkeme hükümle birlikte dikkat çeken bir tespit yaptı. Mahkeme; "Thodex şirketi nitelikli dolandırıcılık ve bu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla kurulmuş bir suç örgütü" ifadelerine yer verdi. Özer, cezaevinden yazdığı mektupla, "Bana verilen cezayı kabul etmiyorum. Haksız ve hukuka aykırı kararınıza itiraz ediyorum" dedi. Savcılık ise dava kapsamında tahliye olan sanıkların tutuklanmaları talebinde bulundu.

Thodex kripto para borsası dolandırıcılığı davasına dair flaş gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

"Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanıklı davada mahkeme geçtiğimiz haftalarda hükmünü açıkladı.

TAHLİYELER

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer'le birlikte kardeşleri Güven Serap Özer ayrı ayrı 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. 16 sanık "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat ederken aralarında Thodex'in yazılımcısı Ergün Acar'ın da bulunduğu 4 sanık tahliye edildi.

Örgüt üyesi olarak belirtilen 4 sanığın tahliyesine Cumhuriyet Savcısı'ndan itiraz geldi.

"Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "örgüt üyesi olma" suçların niteliği ve verilen 8 yıllık ceza miktarını göze önüne alan savcılık tutuklama talebiyle yakalama emri çıkarılmasını istedi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Öte yandan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, verdiği hapis cezasının gerekçesinde Thodex şirketiyle ilgili dikkat çeken tespitler yaptığı öğrenildi.

Şirketin görünürdeki para kazandırma amacının aksine, müşterilerin para yatırmasını sağlayarak beklenen doyum elde edildiğinde şirket yöneticilerince paralara el koyup kendilerine menfaat temin etmek olduğu belirtildi.

Örgütün paraları yurt dışına çıkarma amacında olduğunu kaydeden mahkeme, gayrimeşru kripto mal kaynaklarını gizlemek için yurtdışında takibi yapılamayan hesaplara aktardıklarını ifade etti. "Özetle görünürde yasal olan bu şirketin aslında nitelikli dolandırıcılık ve bu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla kurulmuş bir suç örgütü" tanımlaması yaptı.

"KARAR HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI" İTİRAZI

Mahkemenin kararı ardından Özer de cezaevinden yazdığı mektup ile dolandırıcılık yapmadığını, kara para aklamadığını, suç örgütü kurup yönetmediğini öne sürerek, "Bunu mahkemeye defalarca delillerimle ispat ettim. Bana verilen cezayı kabul etmiyorum. Haksız ve hukuka aykırı kararınıza itiraz ediyorum" dedi.

İtirazının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi için kararı veren mahkemeye iletti.

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