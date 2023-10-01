Mahkemeden flaş Thodex tespiti

Örgütün paraları yurt dışına çıkarma amacında olduğunu kaydeden mahkeme, gayrimeşru kripto mal kaynaklarını gizlemek için yurtdışında takibi yapılamayan hesaplara aktardıklarını ifade etti. "Özetle görünürde yasal olan bu şirketin aslında nitelikli dolandırıcılık ve bu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla kurulmuş bir suç örgütü" tanımlaması yaptı.