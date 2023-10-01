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Ege Denizi'nde gece yarısı deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Ege Denizi’nde gece yarısı deprem!

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Ege Denizi'nde 00.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Ege Denizi'nde 00.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2023-10-01

Saat:00:21:05

TSİ Enlem:35.432 N

Boylam:25.836 E

Derinlik:8.16 km

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