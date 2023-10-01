Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu! İnternet kafe görünümlü iş yeri

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları, iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi.

Çetenin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu ve Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere bir çok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı tespit edildi.