Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti! Sanat eserleri su altında kaldı fuar yönetimi sorumluluk almadı
İstanbul'da dün yine bilindik manzaralara sahne oldu. Yağışın etkili olduğu kentte Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok cadde ve sokağı su basarken, CHP'li İBB'nin soruna çözüm bulamaması vatandaşı canından bezdirdi. Su baskınlarından nasibini alan yerlerden biri de Contemporary İstanbul oldu. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katıldığı fuarı su bastı, birçok eser kullanılamaz hale geldi. Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin sorumluluk kabul etmediğini açıklaması tepki çekti.
İstanbul dün sağanak yağışın etkisi altında bir gün geçirdi. Şehir genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok yerde vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.
Yaklaşık 4,5 yıllık görev süresi boyunca birçok şeyde olduğu gibi şehrin altyapısı konusunda da sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye büyük tepki yağdı. Su baskınından etkilenen vatandaşlar İBB'nin yeteri kadar önlem almadığı ve çalışma yapmadığını belirtirken, sorumluları göreve çağırdı.
CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SU BASKINI REZALETİ
Su baskını rezaletinden Contemporary İstanbul da nasibini aldı. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımı ile Tersane İstanbul'da düzenlenen sanat fuarında İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Baskından birçok galeri etkilenirken, onlarca eser adeta kullanılamaz hale geldi. Eserleri yağmur suyuyla zarar gören bazı galeri sahiplerinin çaresizlik nedeniyle ağladığı görüldü. Tüm bu rezalete rağmen ise görevlilerin ziyaretçilere bilet satışına devam etmesi tepki topladı. Ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmaması da dikkat çekti.
FUAR YÖNETİMİNDEN SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ
Su baskınında zarar gören eserlerle ilgili olarak Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerilerinin tepkisini artırdı. Su baskınının yaşandığından beri Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'ye tepkiler tavan yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
- Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!
- 90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!
- GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?
- 2024 Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi! Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ayı...
- Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!
- HAC KAYITLARI 2024 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Başvurular için son tarih...
- Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...