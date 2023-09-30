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Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti! Sanat eserleri su altında kaldı fuar yönetimi sorumluluk almadı

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Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti! Sanat eserleri su altında kaldı fuar yönetimi sorumluluk almadı

İstanbul'da dün yine bilindik manzaralara sahne oldu. Yağışın etkili olduğu kentte Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok cadde ve sokağı su basarken, CHP'li İBB'nin soruna çözüm bulamaması vatandaşı canından bezdirdi. Su baskınlarından nasibini alan yerlerden biri de Contemporary İstanbul oldu. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katıldığı fuarı su bastı, birçok eser kullanılamaz hale geldi. Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin sorumluluk kabul etmediğini açıklaması tepki çekti.

İstanbul dün sağanak yağışın etkisi altında bir gün geçirdi. Şehir genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok yerde vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

Yaklaşık 4,5 yıllık görev süresi boyunca birçok şeyde olduğu gibi şehrin altyapısı konusunda da sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye büyük tepki yağdı. Su baskınından etkilenen vatandaşlar İBB'nin yeteri kadar önlem almadığı ve çalışma yapmadığını belirtirken, sorumluları göreve çağırdı.

CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SU BASKINI REZALETİ
Su baskını rezaletinden Contemporary İstanbul da nasibini aldı. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımı ile Tersane İstanbul'da düzenlenen sanat fuarında İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Baskından birçok galeri etkilenirken, onlarca eser adeta kullanılamaz hale geldi. Eserleri yağmur suyuyla zarar gören bazı galeri sahiplerinin çaresizlik nedeniyle ağladığı görüldü. Tüm bu rezalete rağmen ise görevlilerin ziyaretçilere bilet satışına devam etmesi tepki topladı. Ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmaması da dikkat çekti.

FUAR YÖNETİMİNDEN SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ
Su baskınında zarar gören eserlerle ilgili olarak Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerilerinin tepkisini artırdı. Su baskınının yaşandığından beri Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'ye tepkiler tavan yaptı.

Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti! CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SU BASKINI REZALETİ!

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