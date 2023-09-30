Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti! Sanat eserleri su altında kaldı fuar yönetimi sorumluluk almadı

İstanbul dün sağanak yağışın etkisi altında bir gün geçirdi. Şehir genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok yerde vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

Yaklaşık 4,5 yıllık görev süresi boyunca birçok şeyde olduğu gibi şehrin altyapısı konusunda da sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye büyük tepki yağdı. Su baskınından etkilenen vatandaşlar İBB'nin yeteri kadar önlem almadığı ve çalışma yapmadığını belirtirken, sorumluları göreve çağırdı.