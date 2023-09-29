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Son dakika: Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı! Esnafın zor anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Son dakika: Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı! Esnafın zor anları kamerada

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı. Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle Fatih Samatya'da da yeni yapılan alt geçidi su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da gider taştı.

Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.

Kapalı.arşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

FATİH'TE YENİ YAPILAN ALT GEÇİDİ SU BASTI

Şiddetli yağmur nedeniyle Fatih Samatya'da da yeni yapılan alt geçidi su bastı.

Belediye ekipleri yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, bazı sürücüler uyarılara aldırış etmeden alt geçitte biriken suyun içinden geçti.

Ekipler, alt geçitte biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı! Esnafın zor anları kamerada TARİHİ KAPALIÇARŞI’YI SU BASTI! ESNAFIN ZOR ANLARI KAMERADA
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