Sağanak sonrası İstanbul! Yollarda biriken çamur, taş parçaları ve çöpler temizleniyor

Arnavutköy dünkü yağan şiddetli yağışta metrekareye 218 kilogramlık bir yağış düştü. İstanbul'da en yüksek yağışı alan yer oldu. En çok hasar gören bölge oldu. Cadde üzerindeki tüm taşlar yerinden kalkmış ve sürüklenmiş durumda. Bölge kurulmak için hazır tutulan pazar tezgahları da hasar aldı."

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