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Sağanak sonrası İstanbul! Yollarda biriken çamur, taş parçaları ve çöpler temizleniyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Sağanak sonrası İstanbul! Yollarda biriken çamur, taş parçaları ve çöpler temizleniyor

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşandı. Vatandaşların yardımlarına ekipler koşarken araçlar yolda kaldı sürücüler zor anlar yaşadı. Dün yaşanan sağanak sonrası ortaya çıkan manzarayı A Haber ekipleri ekrana taşıdı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Ortaya yine benzer görüntüler çıktı. Yağış, birçok ilçede sele yol açtı. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Arnavutköy'de bir okulda mahsur kalan öğrenci ve veliler ile işyerlerinin çatısında mahsur kalan işçileri itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Bugün sağanak sonrası ortaya çıkan manzarayı A Haber ekipleri ekrana taşıdı. Yollarda biriken çamur, taş parçaları ve çöpler temizleniyor. Arnavutköy'e giden Ahmet Nazif Vural canlı yayında şunları aktardı:

"İstanbul geçtiğimiz sefer de bir sel felaketi yaşandı. Arnavutköy'de yine bu felaketten etkilenen yerlerden biri oldu. Dün İstanbul'da yoğun yağışla beraber gelen sel felaketi Arnavutköy'de arkasında unutulmayacak izler bıraktı. Bizler şu anda A Haber olarak Rumeli Caddesi üzerindeyiz.

Burada yoldaki taşlar tamamen sökülmüş durumda. Yaşanan selle beraber taşlar yerinden söküldü ve aşağılara doğru sürüklendi. Bazı bölgelerde kaldırımların altı oyulmuş durumda Bazı noktalarda ise yolun altına döşenen betonun yarıldığını ve oyulduğunu görüyoruz. Selin bölgede çok ciddi hasar bıraktığını görüyoruz.

Arnavutköy dünkü yağan şiddetli yağışta metrekareye 218 kilogramlık bir yağış düştü. İstanbul'da en yüksek yağışı alan yer oldu. En çok hasar gören bölge oldu. Cadde üzerindeki tüm taşlar yerinden kalkmış ve sürüklenmiş durumda. Bölge kurulmak için hazır tutulan pazar tezgahları da hasar aldı."

Sağanak sonrası İstanbul! Unutulmayacak izler SAĞANAK SONRASI İSTANBUL! UNUTULMAYACAK İZLER
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